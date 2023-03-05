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Сегодня, 14:51

Ветеран ЦСКА объяснил результативную игру Дзюбы в матче с «Ростовом»: «Сумасшедшее везение!»

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Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Какое-то сумасшедшее везение у него было! На «5+» он провел эту игру. Для меня — удивительно, я не ожидал такого фейерверка от него. Так бывает — раз в сезоне многие выдают одну игру, а потом затухают. Посмотрим, как он следующую проведет игру», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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