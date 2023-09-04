Пономарев — об освистывании Фернандеса болельщиками ЦСКА: «Правильно сделали фанаты. Марио этого заслуживает»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что московские болельщики по делу освистали защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

«Марио за десять лет в ЦСКА даже не выучил русский язык. Это говорит о многом. Я не удивлен его поведению в матче. Я с ним встречался, когда он был в ЦСКА, игрок не произвел на меня никакого впечатления. Он может производить впечатление только на корреспондентов и местных кухарок. Любой профессионал скажет, что Фернандес нулевой в обороне.

Московские зрители его не воспринимали. Когда он получал мяч, они гудели и свистели. Был такой момент. Я считаю, что правильно сделали фанаты. Марио этого заслуживает. На нем нужно поставить крест, он не будет играть в «Зените». Сергей Семак скоро поймет, что Фернандес в обороне никуда не годится. Вчера он действительно мог забить гол, и это была бы сенсация. А кого Марио исполнял на поле, я так и не понял — то ли в обороне играл, то ли в атаке. Был свободным художником, проще говоря", — приводит betonmobile.ru слова Пономарева.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. В летнее трансферное окно футболист подписал контракт с «Зенитом».