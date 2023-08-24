Пономарев: «Пускай Карраскаль попробует себя в «Динамо», но у него там ничего не получится»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Медина ушел в «Спартак», Фернандес — в «Зенит», теперь Карраскаль собрался в «Динамо». Он просто не вписался в коллектив, не прижился в нем, значит такой исход неминуемый. Это пижонский вариант. Он ставил себя выше других. Это у него заграничные штучки. Карраскаль таким образом расслаблял всю команду. Поэтому Владимир Федотов решил с ним расстаться. Он стал хуже играть, хуже тренироваться, потерял форму. Здесь все правильно и закономерно. Пускай попробует себя в «Динамо», но у него там ничего не получится», — цитирует Betonmobile.ru Пономарева.

Во вторник, 22 августа, «СЭ» стало известно, что Карраскаль не позднее среды пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо».

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. Всего он провел 47 матчей за армейцев, в которых отметился 7 голами и 7 результативными передачами.