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Сегодня, 14:32

Пономарев рассказал, что у «Динамо» проблемы в обороне перед матчем с ЦСКА

Виктория Кравченко
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 12-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча состоится 8 октября. Начало — в 16.30 мск.

«ЦСКА победит, команда идет на подъеме, у армейцев практически уже нет слабых мест. Отмечу Чалова, парень встрепенулся, пора уже ему быть мужиком на поле, это радует. Он много работает над собой, и это дает плоды», — рассказал Пономарев «РБ Спорту».

Он также отметил, что хавбека московского клуба Арсена Захаряна перехвалили, из-за чего тот часто спорит с судьями. Пономарев также заявил, что у «Динамо» проблема с обороной.

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».

ЦСКА с 23 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» набрало 16 очков и после 12 туров занимает восьмую строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-na-oboronu-dinamo-poroj-zhalko-smotret-zavtra-ih-zhdet-porazhenie-ot-tsska/
Владимир Пономарев
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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