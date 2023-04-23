Пономарев рассказал, как игроки ЦСКА будут удерживать Дзюбу в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, как игроки армейской команды будут удерживать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в московском дерби.

«У нас три рослых защитника, они будут повыше, чем Дзюба. Один страхует впереди, а другой — сзади. Все! Не будет никаких проблем. Форвард неплохо принимать мяч, но наши его опередят и перехватят круглого. В таком случае Дзюба будет полностью закрыт без возможности сделать пас или самому распорядиться ситуацией. Наши защитники обязательно будут обращать на него внимание. Наверняка, Владимир Федотов об этом уже говорил своим ребятам. Его просто нужно опережать в получении мяча. Самое главное — читать игру. Нужно одним глазом смотреть на мяч, а другим — на Дзюбу. Тогда все будет нормально», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.