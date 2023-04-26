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Пономарев считает, что Азмун и Промес более опасны, чем Вагнер Лав

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал результативность нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

В матче с «Краснодаром» (4:3), который прошел 24 апреля, Промес забил 85-й гол в чемпионате России и догнал двух лучших бомбардиров РПЛ: Сердара Азмуна и Вагнера Лав.

«Кто сильнее из этой троицы? Азмун и Промес немного разноплановые, Сердар действует на скорости, а Квинси — за счет своего дриблинга и техники. Сердар более агрессивен, поэтому забивал так много, но и Промес очень ценный футболист, ведь он может накоротке накрутить защитников и пробить по воротам, что он и сделал в матче с «Краснодаром». Это два очень ценных футболиста, а вот сравнивать с Вагнером их будет некорректно, потому что его игра была раньше, когда скорости в РПЛ были другие. Его время уже ушло, ему бы сейчас не дали так играть. Азмун и Промес более опасны, чем Вагнер Лав. Но выделить кого-то одного я не могу», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету нидерландского форварда 21 матч в РПЛ, 16 голов и 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-azmun-i-promes-bolee-opasny-chem-vagner-lav/
Вагнер Лав
Владимир Пономарев
Квинси Промес
Сердар Азмун
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