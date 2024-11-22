Пономарев считает, что Батракова слишком рано начали хвалить

Сегодня, 09:37
Экс-футболист сборной России Владимир Пономарев заявил, что специалисты рано стали хвалить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова
«Рановато мы о нем заговорили, многие его уже возвели на какой-то пьедестал. Напрасно мы это делаем, еще возомнит о себе многое. Он неплохой парень, но ему нужно еще очень много работать над собой и своей психикой. Многие молодые футболисты уже получают колоссальные деньги. Это нарушает психику, а она у него еще до конца не сформирована. Он еще маленький, ему всего 19 лет. Да, он забил гол в матче против Брунея, а с Сирией уже не вывез. Я его совсем не заметил в этой игре. Надо всегда быть собой недовольным и стремиться стать сильнее. А если человека все устраивает, то это конец», — приводит слова Пономарева РИА Новости.
В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)