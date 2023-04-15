Пономарев считает, что ЦСКА будет бороться за второе место в РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» победу армейцев над «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ (2:1).

«У армейцев больше получалось на поле. Заболотный сразу забил удачный гол, не стал обрабатывать мяч, а сразу пробил по воротам. Я думал, один мяч забьем и не пропустим, но один пропустили с пенальти. Это нестрашно. Но все-таки в обороне есть небольшие погрешности в центральной линии, причем со стороны Дивеева, которого Бикфалви обыгрывал и угрожал воротам. А так оборона у нас в порядке вместе с Акинфеевым. Неплохо действует линия полузащиты. Очень грамотно сделал Федотов с Карраскалем, что посадил его на лавку, чтобы он подумал, как нужно играть в футбол. Вот уже вторую игру он лучше играет. Команда на ходу, и, думаю, будем бороться за второе место», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Пономарев высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Уралом» в FONBET Кубке России.

«Разговоров быть не может. Уральцы морально сломаны. Они у нас ни одной игры не выиграли. Так что мы фаворитами выглядим. Я думаю, мы пройдем «Урал», — добавил Пономарев.

ЦСКА обыграл «Урал» в гостевом матче 23-го тура чемпионата России — 2:1. ЦСКА поднимается на третью строчку турнирной таблицы РПЛ, у красно-синих 44 очка за 23 тура. «Урал» находится на 10-м месте с 25 очками.