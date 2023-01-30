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Сегодня, 11:56

Пономарев считает, что ЦСКА надо усилить нападение: «Нам нужны скоростные форварды, которые не будут стоять»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» заявил, что армейцам надо усилить линию нападения этой зимой.

29 января форвард красно-синих Адольфо Гайч отправился в аренду в «Верону».

«Мы остаемся с двумя неполноценными нападающими — Чалов и Заболотный. Клубу надо усилить нападение. Я давно говорил, что нам нужны скоростные нападающие, которые хотят играть в футбол, бегают, а не стоят. Передача мяча друг другу — это для пенсионеров! Зачем держать мяч? Морозов, с которым мы работали три года, говорил: «2-3 передачи — и мяч должен быть у штрафной площади противника». Все! А сейчас... Пасы друг другу, вратарь выбивает мяч в поле. Это безобразие. У нас бы лучшие тренеры сейчас с ума сошли от этого футбола» — сказал Пономарев «СЭ».

На данный момент армейцы с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

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