Пономарев: «ЦСКА выдержит игру с «Сочи» и забьет один мяч»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями в преддверии матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи».

«Повлияет ли то, что «Сочи» является бывшим клубом Владимира Федотова? Нет! Мы об этом уже забыли. Все! Раз он перешел в другой коллектив, то все остальное отбрасывается в сторону. У него сейчас одна задача — подготовить команду, с которой он работает. Уже и тренер, и болельщики забыли про деятельность в «Сочи». Первая игра ЦСКА во второй части сезона РПЛ будет очень сложной и ответственной. «Сочи» на своем поле захочет показать, что они на что-то способны. Наверняка, их игроки будут действовать самоотверженно и настойчиво. Там очень хорошая погода. Мы же выдержим эту игру. Я думаю, что мы не пропустим, но один мяч забьем», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Перед 18 туром ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» — девятое (25 очков). Игра между командами пройдет сегодня, 5 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.