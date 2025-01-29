Пономарев: «Заболотный не пойдет назад в ЦСКА, он мог обидеться»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о нападающем «Химок» Антоне Заболотном.

«Если Заболотного снабжать мячами, то он будет хорош. В ЦСКА он приносил пользу. Сейчас в атаке вообще пустота. Гуарирапа, Койта, Шуманский — это все не то. Заболотный бы точно пригодился. Зря его отпустили из клуба. Но Заболотный не пойдет назад в ЦСКА, если его позовут. Он мог обидеться на из-за того, что с ним расстались», — цитирует Пономарева Legalbet.ru.

Нападающий выступал за ЦСКА с июля 2021 по июль 2024 года, за это время он отметился 22 голами и 11 результативными передачами в 104 встречах. Сам Заболотный признавался, что покинул армейский клуб, так как его не устраивали предложенные ему условия в плане статуса в команде.

Контракт форварда с «Химками» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне игрок забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач в 19 матчах во всех турнирах.