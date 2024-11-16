Пономарев — о Гуарирапе и Койта: «Мячом они не владеют, игру они не понимают»

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру нападающих армейского клуба Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

«Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ. Ну что это такое? Мячом они не владеют, мысли никакой у них нет. Игру они не понимают. Они просто бегут, как оловянные солдатики. Буратины какие-то!» — цитирует Пономарева Legalbet.

За 19 матчей ЦСКА во всех турнирах в текущем сезоне 24-летний Койта забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

22-летний Гуарирапа, присоединившийся к армейцам 12 сентября, не сумел отметиться результативными действиями в 12 матчах.