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Сегодня, 15:41

Пономарев считает, что Карасева нужно дисквалифицировать за решения в матче «Спартак» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение КДК РФС отменить красную карточку защитника армейского клуба Виллиана Роши, полученной в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я очень доволен тем, что отменили красную карточку Роши. Я заранее знал, что так все будет. Для меня нет ничего удивительного. Надо наказывать Сергея Карасева за то, что он раздает красные карточки непонятно за что и непонятные одиннадцатиметровые назначает. Все было странным в матче, когда ЦСКА проиграл «Спартаку». Много вопросов к судье. Не зря его отстранили от работы в следующем туре. Карасева нужно было до конца сезона дисквалифицировать, еще прихватить следующий сезон. Нельзя так безобразно судить», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

24 мая Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Карасев ошибочно отменил гол «Спартака» в ворота армейцев на 21-й минуте матча, а также ошибочно удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-karaseva-nuzhno-diskvalifitsirovat-za-resheniya-v-matche-spartak-tsska
Александр Соболев
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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