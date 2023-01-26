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Сегодня, 11:08

Пономарев считает, что Карраскаль пока не стал частью ЦСКА

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» слова полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля о том, что он хотел бы выступать за московский клуб как можно дольше.

«Пока Карраскаль не стал частью команды, потому что он сбавил обороты. Когда он пришел, я обалдел от него: он и вперед бежал, и назад отходил, и брал на себя игру. И в общем-то хорошо владел мячом, видел всю обстановку на футбольном поле. Но потом резко сдал. Может быть, он понял, что здесь халява, можно играть вполсилы, пускай другие работают, а я поберегу себя. Деньги большие, чего мне ломаться? Все равно мне такие же деньги заплатят, как бы я ни играл. Нет штрафных санкций. В Европе нужно сыграть определенное количество матчей за основной состав, тогда ты получишь полную сумму контракта. У нас же нет такого пункта», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» читайте здесь

Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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