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Сегодня, 17:18

Пономарев считает, что «Локомотив» не сможет обыграть «Химки»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал прогноз на 25-й тур РПЛ.

«Талалаев — хороший тренер. Мне он очень нравится. Грамотно соображает, по футбольному. Игра будет для него сложная. Тяжело будет бороться с атакующими футболистами железнодорожников. Тем более играть будет Пиняев. Он хорошо разыгрывает мяч. Будет все время навешивать на Дзюбу, с которым надо играть на опережение. Думаю, матч закончится со счетом 0:0», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Химки» пройдет 30 апреля. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005102895_ponomarev_cska_vyiigraet_u_ahmata_a_lokomotiv_ne_smojet_obyigrat_himki
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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