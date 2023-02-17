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Сегодня, 16:37

Пономарев считает, что никто не соглашается на переход в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал об активности москвичей в зимнее трансферное окно.

«Слабо проводят трансферную кампанию. Нужен новый форвард, сейчас именно нападение — слабое звено у команды. С кем играть вторую часть сезона? Снова с Чаловым и Заболотным? В обороне на ноль сыграть команда может, но вот с голами могут возникнуть проблемы. Следовало купить быстрых крайних форвардов, но, видимо, этого уже не будет. Читаю прессу и такое ощущение, что никто не соглашается на переход в ЦСКА. Из Европы уже точно не поедут, остаются варианты только из дальнего зарубежья, если еще хватит времени и возможности реализовать такой трансфер», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Этой зимой ЦСКА покинул форвард Адольфо Гайч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-takoe-oshhushhenie-chto-nikto-ne-soglashaetsya-na-perehod-v-tsska/
Владимир Пономарев
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ФК ЦСКА (Москва)
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