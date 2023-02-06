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Пономарев: «Если армейцы собираются занимать высокие места, то такие футболисты, как Зайнутдинов, им не подходят»

Алина Савинова
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что отсутствие полузащитника Бактиера Зайнутдинова в первых матчах второй части сезона никак не отразится на ЦСКА.

«Зайнутдинов может перегрузился немного, поэтому и получил травму. Бывают такие ситуации. Да, неприятно, но это несерьезная проблема для ЦСКА. Защитников более чем достаточно. Зайнутдинов — всеядный футболист, может сыграть на любой позиции, но посредственно. Бактиера держат только из-за того, что он может закрыть любую дыру. Не думаю, что для ЦСКА этот игрок находка. Если армейцы собираются занимать высокие места, то такие футболисты, как Зайнутдинов, не подходят для ЦСКА. В команде есть игроки, способные его заменить», — сказал Пономарев.

5 февраля пресс-служба ЦСКА объявила о том, что Зайнутдинов выбыл на 4-6 недель из-за травмы. У футболиста выявлено повреждение сухожилий мышц.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 19 матчей за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-poterya-zajnutdinova-neser-eznaya-problema-dlya-tsska/
Бактиер Зайнутдинов
Владимир Пономарев
ФК ЦСКА (Москва)
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