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Сегодня, 22:15

Пономарев считает, что Роша гораздо сильнее Бабича

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил защитников ЦСКА и «Спартака» Виллиана Рошу и Срджана Бабича.

«Бабич или Роша? Конечно, Роша. Он на две головы сильнее. Не разделяю восторгов вокруг игры серба — это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша — более квалифицированный, это сто процентов», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
Владимир Пономарев
Виллиан Роша
Срджан Бабич
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