Пономарев считает, что только Акинфеев заслуживает похвалы в ЦСКА за 2022 год

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто из игроков ему больше всего запомнился в московской команде в 2022 году.

«В положительном ключе в армейской команде могу выделить только Игоря Акинфеева. В целом мне команда не нравится. Абсолютно. Некого даже выделить. Не могу даже многие фамилии сейчас вспомнить. Только нашего вратаря и капитана положительно могу оценить в 2022 году», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 36-летний голкипер сыграл за столичный клуб 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.