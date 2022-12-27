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27 декабря, 23:24

Пономарев считает, что только Акинфеев заслуживает похвалы в ЦСКА за 2022 год

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто из игроков ему больше всего запомнился в московской команде в 2022 году.

«В положительном ключе в армейской команде могу выделить только Игоря Акинфеева. В целом мне команда не нравится. Абсолютно. Некого даже выделить. Не могу даже многие фамилии сейчас вспомнить. Только нашего вратаря и капитана положительно могу оценить в 2022 году», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 36-летний голкипер сыграл за столичный клуб 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-tolko-akinfeev-zasluzhivaet-pohvalyi-v-tsska-za-2022-god
Владимир Пономарев
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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