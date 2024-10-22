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22 октября, 23:04

Пономарев считает, что значимость фигуры Акинфеева для России можно сравнить с Месси

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Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев высказался о популярности вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Фигура Акинфеева для России — это как Месси для Аргентины. По значимости это сопоставимые фигуры. Кроме Игоря, и посмотреть в этом плане не на кого. У него есть такая же народная любовь, как у Месси? Акинфеев — не выдающийся вратарь, но современный. Его уважают и любят в России, но не настолько, как Яшина», — цитирует Пономарева Legalbet.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он дебютировал за очновной состав клуба в 2003 году. На сегодняний день голкипер провел 779 матчей за армейцев. За сборную России вратарь отыграл 111 встреч.

Источник: Legalbet
Владимир Пономарев
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)

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