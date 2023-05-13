Пономарев: «Если бы «Зениту» не помогали, ЦСКА точно претендовал бы на первое место»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА — «Торпедо» в рамках 27-го тура РПЛ.

«Конечно, «Торпедо» сегодня вылетит из РПЛ. Команда морально убита, зачем им корячиться. Сегодня автозаводцы сыграют без напряжения, ничего на них не давит. Они и так знают, что вылетят. Думаю, со счетом 2:0 или 3:0 ЦСКА выиграет. Армейцы намного выше классом. У нас все линии даже лучше, чем в «Зените». Петербуржцам помогают много, поэтому отрыв такой большой. Армейцы бы претендовали на первое место точно, но второе место будет наше», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Матч между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. «Торпедо» с 13 очками идет последним.