Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:14

Пономарев возмутился размером зарплаты Дивеева в ЦСКА

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший футболист столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что думает о новом контракте защитника Игоря Дивеева, рассчитанном до 2028 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

«Наши футболисты, в том числе Дивеев, этого не заслуживают. Таких денег сумасшедших при нашей экономической поганой обстановке, в которой она сейчас находится.

Мы в советское время получали зарплату такую же, как у главного инженера. Куда же это годится, такие бабки сумасшедшие платить?! За что? Просто стыдно на все это смотреть и это слушать», — заявил Пономарев «Газете.Ru».

В завершивашемся сезоне Дивеев провел 20 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/15/20670866.shtml
Владимир Пономарев
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
4
25
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жирков считает, что Акинфеев может продолжать карьеру еще 2-3 года

Мостовой: «В провале «Динамо» виноваты зазвездившиеся игроки команды»