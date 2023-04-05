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Сегодня, 13:19

Пономарев: «Спартак» растерял свои кондиции, теперь будет трудно собраться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак» уже не первую игру удивляет неприятно. Пропал запал у команды. Нужно заново игроков настраивать. Стал валять дурака Промес. Он хороший игрок, но он, как какой-то южноамериканец, заканчивает играть, когда его чуть придерживают. Думаю, он теперь несколько матчей пропустит, хотя ничего серьезного там не было. «Спартак» растерял свои кондиции. Теперь будет трудно собраться», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005073456_ponomarev_spartak_rasteryal_svoi_kondicii_teper_budet_trudno_sobratsya
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