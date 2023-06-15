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Сегодня, 04:34

Пономарев: «Чалову лучше остаться в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о потенциальном уходе нападающего Федора Чалова.

«В Турции — да, возможно, но не в лигах из топ-5. Африка может заинтересоваться, ОАЭ. Хотя нет, им уже нужны сумасшедшие имена вроде Месси и Роналду. Так что у него положение такое, что лучше остаться в ЦСКА. Доработать до конца, как Акинфеев. Его с уважением будет принимать публика и ценить. Вот и все», — цитирует «Газета.Ru» Пономарева.

В сезоне-2022/23 25-летний россиянин забил 24 гола и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/14/20668436.shtml?updated
Владимир Пономарев (СССР)
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
0
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