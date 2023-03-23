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Пономарев — о Карраскале: «Возомнил из себя великого игрока. Его нужно ставить на место!»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает о том, что полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль потерял место в основном составе московского клуба.

«Заслуженно! Он начал пижонить и возомнил из себя великого игрока. В «Зените» также Малком уже считает деньги, а не играет футбол. СМИ объявили, что он стоит 20 миллионов евро. Поэтому у него башка закрутилась. С Карраскалем то же самое. Он подумал, что он самый надежный и великий игрок в ЦСКА. Его нужно ставить на место! Федотов правильно делает, пусть со скамейки смотрит, как другие ребята выигрывают. Может, работать станет лучше. Это психологический и воспитательный моменты», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Карраскаль провел 18 матчей в составе ЦСКА в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-karraskal-vozomnil-iz-sebya-velikogo-igroka-tsska-ego-nuzhno-stavit-na-mesto
Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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