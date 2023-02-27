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Сегодня, 22:14

Пономарев заявил, что бывший нападающий ЦСКА Жо был переоценен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что экс-форвард армейцев Жо завершил свою карьеру.

«Молодец, правильно сделал. Ему уже почти 36 лет, здоровье нужно беречь. В мое время в 30 лет уже футболисты считались ветеранами. Конечно, всем хочется поиграть в футбол как можно дольше, но спортсменам нужно следить за своим здоровьем, иначе после завершения карьеры могут быть проблемы. Что касается его игры за ЦСКА, то считаю, что Жо был переоценен, ведь после ухода из московского клуба заиграть на серьезном уровне нигде не смог. Есть такие футболисты, которые считаются перспективными, но не могут построить карьеру», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Последним клубом форварда был «Аль-Джабалайна» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за «Коринтианс», ЦСКА, «Манчестер Сити», «Эвертон», «Галатасарай», а также клубы из Японии и Китая.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 77 матчей за армейский клуб, забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе армейцев Жо стал чемпионом России, завоевал по два Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-zho-by-l-pereotsenen-posle-uhoda-iz-tsska-on-ne-smog-nigde-zaigrat/
Владимир Пономарев
Жоао Алвес де Ассис Силва (Жо)
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