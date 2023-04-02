Пономарев: «ЦСКА пока надо рассчитывать на третье место в РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил победу ЦСКА над «Факелом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Сложилось двоякое впечатление. Первый тайм был замечательный. Я ставлю за него пятерку. Забили мяч, могли и еще, владели инициативой и смотрелись на голову выше соперника. Мяч хорошо держался, Было видно, что техника и класс игры выше, чем у «Факела». Но второй тайм изменил игру. Отдали инициативу, отошли назад», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пономарева.

Также он высказался о шансах армейцев побороться за третье место в чемпионате.

«У ЦСКА остались не очень сильные матчи. Но «Спартак» принимает армейцев у себя. Мне кажется, догнать красно-белых возможно. На третье место пока надо рассчитывать. А там еще посмотрим, как «Ростов» будет играть», — добавил Пономарев.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» идет на 14-й строчке (17 очков).