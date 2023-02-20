Пономарев заявил, что ЦСКА нужен игрок как Бакаев

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейцам нужен такой футболист как полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.
«ЦСКА надо взять игрока, который мог бы обыграть один в один, смог бы играть на фланге. Надо подбирать таких игроков как Мбаппе у Франции, он же неплохой футболист. У армейцев же нет быстрых игроков вообще. На Чалова надеяться нельзя, он вообще не фонтан. Он — черепаха Тортилла, потому что медленный. Например, переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово. Команде нужен бегунок, который мог бы нагружать оборону противника. То, что в ЦСКА перешел бы воспитанник «Спартака», это нормально. А что в этом такого? Главное, чтобы он оправдал надежды», — приводит слова Пономарева Legalbet.
Бакаев перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Спартака» в статусе свободного агента. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.