0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:58

Пономарев заявил, что молодых российских игроков развращают деньги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о современном поколении российских футболистов.

«Наши футболисты получают слишком большие зарплаты, так нельзя баловать молодых игроков, которые в общем-то не достигли определенного уровня. Это не годится. Это баловство. Разврат, я бы даже так сказал. Если будут они показывать достойный уровень игры, я не говорю про Роналду или Месси, а хотя бы приблизительно, то тогда пожалуйста, никто возражать не будет. Но баловать молодых ребят сумасшедшими суммами, которым по 21-22 года, недопустимо. Это разврат, который их портит. Надеюсь, что в ближайшее время раскроются имена нескольких звездочек, ради которых можно будет специально приходить на стадион. Сейчас не на кого смотреть — одна серая масса. Все игроки одинаково двигаются по полю, абсолютно. Во всех командах. Есть талантливые иностранные игроки — в «Зените», в ЦСКА, в «Динамо», а все наши игроки — сплошная серая масса», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/23/20037613.shtml
dsadadad
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» объявило о подписании экс-форварда сборной Бразилии Андре Фелипе

Андрей Мостовой заявил, что «Зениту» не хватает лидера в раздевалке