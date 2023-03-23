Пономарев заявил, что молодых российских игроков развращают деньги

Бывший нападающий московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о современном поколении российских футболистов.

«Наши футболисты получают слишком большие зарплаты, так нельзя баловать молодых игроков, которые в общем-то не достигли определенного уровня. Это не годится. Это баловство. Разврат, я бы даже так сказал. Если будут они показывать достойный уровень игры, я не говорю про Роналду или Месси, а хотя бы приблизительно, то тогда пожалуйста, никто возражать не будет. Но баловать молодых ребят сумасшедшими суммами, которым по 21-22 года, недопустимо. Это разврат, который их портит. Надеюсь, что в ближайшее время раскроются имена нескольких звездочек, ради которых можно будет специально приходить на стадион. Сейчас не на кого смотреть — одна серая масса. Все игроки одинаково двигаются по полю, абсолютно. Во всех командах. Есть талантливые иностранные игроки — в «Зените», в ЦСКА, в «Динамо», а все наши игроки — сплошная серая масса», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.