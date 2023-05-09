КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:29

Пономарев заявил, что не устал от гегемонии «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Я не устал от гегемонии «Зенита». Это нормальное явление. Команда укомплектована сильными игроками, у них есть индивидуальные качества. Здесь, как говорится, от топора и лома нет приема. Они могут усиленно провести матч или же сыграть послабее, но все равно они будут выигрывать. Так что все закономерно! Сергей Семак построил приличную команду», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

«Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое чемпионство подряд для команды Сергея Семака.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-vyiskazalsya-o-dosrochnom-chempionstve-zenita
Владимир Пономарев
Футбол
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бегуний оскорбили предназначенными для домохозяек призами. Феминистки в гневе
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске
Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека
Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гарре заявил, что Сперцян способен заиграть в Европе

Игрок «Сочи» из Мали не исключил получение гражданства РФ в будущем