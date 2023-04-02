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Сегодня, 13:14

Попов cчитает, что Дзюба будет хорош лишь в борьбе за 8-10 места в РПЛ

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Экс-защитник пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба хорош будет для тех команд, которые борются за 8-10 места в чемпионате. Если прибавит в движении, то, возможно, пригодится и тем, кто хочет побороться за медали. Андрей Тихонов, к примеру, сейчас на федеральном канале сказал, что Дзюба — это стоячий игрок», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. За это время он провел за железнодорожников 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-dzyuba-budet-horosh-lish-v-borbe-za-8-10-mesta-v-rpl
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
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