Попов — об увлечении Соболева Dota 2: «Понятно, что у него с головой не в порядке»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает об увлечении нападающего «Спартака» Александра Соболева компьютерными играми.

«У нас есть такие же — Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев — это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше не интересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле», — цитирует Попова Legalbet.

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.