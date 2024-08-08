Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:40

Попов — об увлечении Соболева Dota 2: «Понятно, что у него с головой не в порядке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает об увлечении нападающего «Спартака» Александра Соболева компьютерными играми.

«У нас есть такие же — Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев — это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше не интересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле», — цитирует Попова Legalbet.

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
6
Обсудить
Читайте также
Дэвиду Линчу диагностировали неизлечимую болезнь
В Париже прошли групповые соревнования синхронисток
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Российские игроки не прогрессируют в «Зените»? Глушенков развенчивает этот миф
Полузащитник «Пари НН» Царукян признался, что не слишком любит посещать ночные клубы
Царукян: «Возможно, гегемония «Зенита» идет во вред лиге»
Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Динамо» в РПЛ
«Спартак» хочет связку из «Галатасарая». У Станковича будет по два игрока на каждую позицию?
Ташуев — о проблемах «Краснодара» на старте сезона: «Дело в подготовленности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» и «Кинопоиск» стали партнерами

Булыкин: «Станкович поверил в Угальде, и Манфред раскрылся»