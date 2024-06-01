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Сегодня, 18:48

Попов назвал трех худших тренеров сезона в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов рассказал, кого считает худшими тренерами сезона в РПЛ.

«Худшие тренеры сезона в РПЛ — Гончаренко, Юран и Евсеев. Не могу выделить из них самого худшего, потому что они все показывали очень ужасный футбол. Хотелось, чтобы все три их бывшие команды вылетели. Мне было тяжело смотреть их футбол», — цитирует Попова Legalbet.

Виктор Гончаренко в конце мая покинул «Урал» после поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в РПЛ в следующем сезоне. Сергей Юран до конца апреля тренировал «Пари НН», а Вадим Евсеев в сентябре покинул «Факел».

Источник: Legalbet
Вадим Евсеев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
Алексей Попов
Виктор Гончаренко
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