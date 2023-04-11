Попов: «Изначально говорил, что назначение Бердыева в «Сочи» — это большая авантюра»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал уход Курбана Бердыева из «Сочи».

«Изначально говорил, что назначение Бердыева — это большая авантюра. Давал по этому поводу несколько комментарием. Хоть и желал удачи Курбану Бекиевичу, но понимал, что на одной удаче далеко не выехать. Правильно ли в клубе приняли решение? У нас одна из главных проблем в футболе заключается в том, что нет умных руководителей в клубах. То, что они поменяли Бердыева на одного из его помощников — от этого ведь мало что поменяется», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

«Сочи» 10 апреля объявил об отставке Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера сочинцев назначили Дмитрия Хохлова.