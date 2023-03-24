Попов — об аудиозаписи с участием Гогниева: «Это будет очередным уроком для Гогниева»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал аудиозапись перепалки главного тренера «Химок» Спартака Гогниева с игроками команды.

«У нас есть такое качество, как несдержанность, но это не значит что он необразованный и неумный человек. То, что ему нужно себя сдерживать — это да, возможно, нам всем нужно это делать. Но он однозначно умный и грамотный специалист.

Нужно понимать, что это ошибка. Такого нельзя допускать, все понимают, что рабочие моменты нужно решать спокойно. Но не все способны так действовать. Это будет очередным уроком для Спартака, все люди учатся на своих ошибках", — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Гогниев едва не подрался с футболистами Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым на тренировке «Химок».

После 20 туров подмосковный клуб с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.