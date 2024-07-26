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Сегодня, 18:52

Попов: «В рамках одного матча у «Рубина» есть шанс обыграть «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов оценил шансы казанской команды в матче 2-го тура против «Зенита».

— В рамках одного матча есть шанс обыграть «Зенит», и оцениваю его на 5 процентов. Это когда есть фарт, везение или когда питерцы не могут реализовать все свои моменты. Но шансов сыграть даже вничью мало. «Зенит», как «Бавария», ослабил своих конкурентов, забрали себе лучших. Так и должны делать команды, которые хотят доминировать в чемпионате: подсуетились и забрали. Думаю, они даже Сергея Пиняева хотели бы забрать.

«Зенит» играет разнообразно: могут через нападающего или через фланги прострелами. Могут давить через Ивана Сергеева, Матео Кассьерру и Максима Глушенкова, и они все разные как игроки, поэтому «Рубину» будет тяжело их сдержать. Будет упорная игра. Если «Рубин» в первом тайме пропустит, то «Зенит» может довести игру до разгромного счета, — приводит слова Попова ODDS.ru.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в субботу, 27 июля, в Казани и начнется в 17:30 мск.

Источник: ODDS.ru
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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