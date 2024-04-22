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Попов: «Галактионов плывет не по тому течению, а руководство «Локомотива» не поддерживает его»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о поведении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Ранее 39-летний специалист выложил в соцсетях мем с персонажем сериала «Бригада» Сашей Белым, где присутствовала цитата: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду».

«Думаю, Галактионов в большом стрессе, потому что его команда плохо играет. Он не готов был к такому, потому что он не был хорошим футболистом. Да, это неплохой тренер, но он не испытывал эмоции футболиста, который играл на высоком уровне. Это ни с чем не сравнить, поэтому ему не понять. Он неопытен. Раз Галактионов поплыл, значит, у него нет уверенности, а руководство не готово его поддерживать. Раз он выкладывает такие картинки с цитатами, значит, начинает плыть не по тому течению, а руководство не поддерживает его. Та же селекция у «Локомотива» тоже была не ахти. Да, они собрали молодые сливки в атаке, но у них не идет. Им нужен батька, но батька — это явно не Дзюба», — цитирует Попова Legalbet.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. В следующем матче команда Галактионова на выезде сыграет с «Пари НН».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
Михаил Галактионов
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