Экс-нападающий ЦСКА Попов о встрече с «Зенитом»: «В таких матчах шансы всегда 50 на 50»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России между армейцами и «Зенитом».

«Выиграет ли ЦСКА ближайший матч у «Зенита»? Сложный вопрос. Хотя он такой двоякий. Вроде бы армейцы сейчас не в лучших кондициях, но мы понимаем, что это дерби. А в дерби шансы всегда 50 на 50 — вне зависимости от того, в каком состоянии и на каких местах таблицы находятся команды. На дерби все собираются. Все подобные матчи, как правило, проходят в ожесточённой борьбе, и шансы у всех равны. И «Зенит» сейчас, как мы видим, находится не в лучшем своем состоянии. Тоже много ошибается и теряет очки. Нельзя сказать, что они на ходу, обрели какую-то уверенность сумасшедшую, обыгрывают всех направо и налево. Есть у них спад и определённые проблемы», — приводит слова Попова Евро-футбол.ру

Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.