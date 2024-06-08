Попов раскритиковал Асхабадзе за частую смену тренеров в «Факеле»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал работу генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе.

«У нас функционеры в футболе не разбираются, только сидят и делают умный вид. Вот тот же ваш Асхабадзе в «Факеле». Что он доказал? У него уже шесть тренеров поменялось. Так это тебя надо поменять уже, а не тренеров! Ты не угадываешь. Играешь в эти картежные игры, но угадать масть не можешь — все время мимо», — цитирует Попова Legalbet.

В минувшем сезоне «Факел» с 32 очками занял 11-е место в РПЛ. Команда завершила сезон под руководством Игоря Черевченко. Ранее по ходу сезона воронежцев тренировали Вадим Евсеев и Сергей Ташуев.