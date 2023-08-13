Попов считает Черчесова лучшим вариантом для «Рубина» вместо Рахимова

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал работу Рашида Рахимова в «Рубине».

«Думаю, что проблема в Рахимове, который изначально заявил, что ему нужны новые футболисты. Это уже «убило» пол-состава «Рубина» на то, чтобы с ним работать. Рахимов говорит, что с этим составом нельзя решать какие-то задачи в премьер-лиге, поэтому ему нужно усиление. Это неправильно. Ты уже делаешь себе поблажку, типа, у меня нет футболистов, и я не могу с этим материалом работать», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

По его мнению, казанскую команду мог бы возглавить Станислав Черчесов.

«В данной ситуации лучший вариант будет Черчесов. Но на этот сезон. А в течение сезона надо выбирать тренера, который подойдет под стратегию команды на долгие годы. А не так, как Черчесов приходит: деньги вырывает, результат показывает, а потом трава не расти», — добавил Попов.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством казанская команда по итогам сезона-2022/23 вышла в РПЛ, где набрала 2 очка в 4 играх. В 5-м туре чемпионата России «Рубин» встретится с «Крыльями Советов». Матч пройдет 18 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.