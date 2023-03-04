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Сегодня, 10:03

Попов считает, что Антон Миранчук уже готов попробовать свои силы в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил шансы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уехать в Европу.

«Если европейцы следят за ЧР, то он может уехать. Или если агент хороший. Не знаю, что тут больше влияет. Но то, что он уже готов попробовать себя в Европе, однозначно. В «Локомотиве» он светлое пятно, видно и по мысли, и по движению на поле. Заметно его желание играть в футбол. Он талантливый футболист, уже взрослый, не должен затеряться в Европе», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Миранчук является воспитанником московского клуба. Всего в основном составе железнодорожников полузащитник провел 166 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 27 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-anton-miranchuk-uzhe-gotov-poprobovat-svoi-silyi-v-evrope
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
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