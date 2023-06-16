Попов: «Если Дзагоев уделит внимание восточному восстановлению, то сможет привести «Рубин» к медалям»

Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что полузащитник Алан Дзагоев сможет принести пользу казанской команде.

«Смородской надо немного поучиться, чтоб давать советы футболистам, как надо жить. Дзагоеву бы посоветовал съездить прямо сейчас в Китай, через пару недель вернется другим человеком. Там другой мир и философия, профессора наладят его организм так, что он еще лет 5 будет «порхать как бабочка, жалить как пчела». Если Дзагоев уделит внимание восточному восстановлению, то сможет привести «Рубин» к медалям», — цитирует Betonmobile.ru Попова.

В сезоне-2022/23 Дзагоев сыграл 20 матчей и забил 3 гола. По итогам Первой лиги «Рубин» вернулся в РПЛ.