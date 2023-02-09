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Сегодня, 13:16

Попов считает, что «Локомотив» не слишком верит в Дзюбу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Амкара», «Рубина» Алексей Попов прокомментировал трансфер Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюбе, наверное, некуда было больше деваться. Тем более Москва, один из топ-клубов, как считается, хоть сейчас и находящийся в нижней части турнирной таблицы. Для него это хороший вариант, неплохие деньги, хоть контракт и на четыре месяца. Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Если что-то будет не получаться, смогут играть на Дзюбу, он попытается зацепиться за мяч, проткнуть его в ворота. Только на это расчет, поэтому и контракт на четыре месяца — не слишком сильно верят они в него. Сколько он забьет? Игра команды будет строиться так, как захочет тренер, и от этого будет зависеть много забьет Дзюба или нет. Если они все матчи будут играть на чужой половине и создавать много моментов, возможно, Дзюба и отличится. А так, не уверен, что он забьет больше пяти голов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В среду, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-lokomotiv-ne-slishkom-verit-v-dzyubu-potomu-i-kontrakt-na-4-mesyatsa/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
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