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Сегодня, 18:12

Попов считает, что после ухода Федуна ситуация в «Спартаке» не изменилась в лучшую сторону

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов оценил выступление «Спартака» после ухода Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Уход Федуна никак не сказался, «Спартак» как был одним из претендентов на чемпионство, так им и является. Можно говорить, что без него лучше не стало. Но тут нужно смотреть стратегию развития, понимать, что хочет «Лукойл». Все хотели красивую команду с быстрым и атакующим футболом, но это же не стратегия развития. Надо делать какие-то конкретные шаги, а их мы не видим. Купить старого Промеса — это совсем другая история. Каким он был раньше и какой сейчас — это небо и земля», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка.

Федун покинул пост президента «Спартака» в 2022 году. Он руководил московской командой на протяжении 18 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-posle-uhoda-feduna-luchshe-ne-stalo/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
Леонид Федун
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