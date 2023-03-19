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Попов: «Спартак» немного не освоился в Оренбурге, не адаптировался к искусственному полю»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу «Оренбурга» над «Спартаком» в матче 20-го тура РПЛ (2:0).

«Спартак», такое впечатление, не прилетел на игру в Оренбург. Но здесь тоже надо понимать, что «Оренбург» достаточно силен. Нельзя сказать, что они только на своем поле хорошо играют. В прошлом туре победили «Сочи» на выезде 4:0. Но все равно дома «Оренбург» играет по-другому. Я думаю, «Спартак» немного не освоился в Оренбурге, не адаптировался к искусственному полю. Джикия на нем травму получил. Было видно, что спартаковцы не в своей тарелке»,  — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 40 очков. «Оренбург» с 31 очком расположился на 7-й строчке.

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005053632_denis_popov_spartak_ne_priletel_na_igru_v_orenburg
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Денис Попов
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