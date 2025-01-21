Попов считает, что Станкович на посту главного тренера «Спартака» может превзойти Карреру

Бывший футболист «Спартака» Ивелин Попов отметил, что у главного тренера красно-белых Деяна Станковича есть чемпионский дух.

«Мне он нравился как игрок, очень сильный. По поводу того, что Деян проделывает со «Спартаком», я смотрю в турнирную таблицу, и у них получаются очень хорошие результаты. Достойно себя проявляет. Это тренер, который выигрывал титулы и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». У него есть чемпионский дух, он может завоевать трофей в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Также экс-игрок московской команды ответил, сможет ли Станкович превзойти Массимо Карреру, который работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

«Думаю, да. Я следил за его игровой карьерой, потому что моя любимая команда — «Интер». Я вижу, что он стал таким же тренером, каким был игроком. Всегда работал с сумасшедшей самоотдачей, и я замечаю, что его футболисты играют также», — добавил он.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Команда под его руководством завершила первую часть чемпионата России сезона-2024/25 на третьем месте в турнирной таблице с 37 очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита» на 2 очка.