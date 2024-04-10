Попов: «Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»? Тихонов — самый лучший вариант»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов ответил на вопрос, кто может возглавить «Спартак» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

«Бердыева как-то уже предлагали в качестве тренера, и он отказался. Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»? Возможно, Тихонов. Он переосмыслил и по-другому работать стал, «Енисей» при нем неплохо начал играть.

Тихонов — самый лучший вариант, но он может и не пойти в «Спартак», потому что дал «Енисею» слово работать. И сможет, условно, через полгода, а «Спартаку» нужно срочно сейчас, к началу следующего сезона», — цитирует Попова Metaratings.ru.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах.