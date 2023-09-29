Попов считает, что у «Оренбурга» нет шансов набрать очки в матче с «Зенитом»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов сомневается, что «Оренбург» отберет очки у «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ.

«Оренбург» — «коллега» «Зенита» по титульному спонсору. Конечно, они могут рассчитывать на очки, но лишь теоретически. Практически шансов на пополнение очкового баланса ноль», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет 30 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Зенит» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. «Оренбург» с 8 очками расположился на 9-й позиции.