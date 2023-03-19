Попов: «Надо просто признать, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» проиграл? У «Зенита» нет конкурентов в чемпионате. Надо просто это признать. Они сами себе конкуренты, поэтому упустить золото петербуржцы могут только из-за своих собственных ошибок», – приводит слова Попова Betonmobile.ru.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19 матчей. Сине-бело-голубые опережают «Спартак» на 8 баллов, имея игру в запасе.