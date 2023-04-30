Попов считает, что Йокановича надо оставить в «Динамо» еще на год

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов оценил работу Славиши Йокановича в «Динамо».

«Я бы дал Йокановичу еще год поработать. Пришел человек с европейским менталитетом, строит команду, он не ожидал, что там могут непрофессионалы, что их надо заставлять выкладываться на футбольном поле. Видимо, для него это было шоком и сейчас он постепенно отходит. Или же если уйдет Йоканович, вместе с ним должно уходить и руководство, которое его выбирало», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Йоканович возглавляет московский клуб с лета 2022 года. После 25 туров команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.